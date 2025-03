Genova, Silvia Salis: "Porto nostro polmone blu, da Calenda opinioni personali, smantellare Marassi per Skymetro non è soluzione"

Silvia Salis, candidata per il centrosinistra alla carica di sindaco di Genova, ha sottolineato l'importanza cruciale del porto per la città, definendolo non solo una risorsa storica, ma anche un pilastro per il futuro. Durante l'assemblea di Spediporto, a Genova, Silvia Salis ha dichiarato: "Il porto, oltre che la grande risorsa storica di questa città, è un pilastro per il futuro. Deve essere un porto sicuramente sempre più automatizzato, ma che abbia un occhio anche per il lavoro qualificato che deve svilupparsi e deve diventare un'élite mondiale per quello che riguarda il navale e la nautica. Il porto è il nostro polmone blu."

Secondo la Salis, il nuovo piano regolatore portuale sarà essenziale per lo sviluppo di Genova nei prossimi 20 anni. "Il nuovo piano regolatore portuale sarà il modo nel quale si svilupperà Genova nei prossimi 20 anni e deve essere anche visto e immaginato per quello che vogliamo che sia il rapporto tra Genova e la città." Ha inoltre aggiunto che, come sindaco, lavorerà anche su un nuovo piano regolatore comunale che dialoghi con il piano portuale per delineare il futuro della città. Un tema centrale del suo intervento è stato lo spostamento dei depositi chimici e la futura costruzione di una nuova diga. Salis ha chiarito che "I depositi si devono muovere da Multedo e non possono stare a Ponte Somalia." Ha spiegato che Ponte Somalia non era nemmeno uno dei siti inizialmente considerati per questo spostamento, e ha ribadito che la soluzione dovrà essere trovata all’interno del Porto.

In merito alla nuova diga, la Salis ha dichiarato: "La diga è un'opera fondamentale, l'opera più grande del Pnrr. Chiaramente preoccupano l'aumento dei costi e l'aumento dei tempi, e su questo bisogna vigilare e intervenire rapidamente. Però chiaramente è un'opera infrastrutturale necessaria e fondamentale per lo sviluppo del Porto e quindi anche di tutta la città."

Silvia Salis risponde a Calenda: "Le sue parole sono una sua opinione personale" - Silvia Salis ha commentato le dichiarazioni di Carlo Calenda, che aveva criticato il Movimento 5 Stelle, un alleato della coalizione di centrosinistra a Genova. La candidata ha risposto: "Le parole di Calenda? Sono chiaramente parole molto forti, è la sua opinione personale. Io penso che bisogna sempre trovare un dialogo anche nelle differenze e anche nelle idee più lontane che ci possano essere, perché comunque all'interno del dialogo che c'è lo sviluppo sia politico che culturale della nostra nazione." Salis ha poi ribadito l'indipendenza della sua candidatura: "Noi vogliamo rimanere estranei, perché la fiducia che mi hanno dato i partiti è una fiducia verso la mia candidatura civica, verso il nostro progetto. Per cui, insomma, noi su Genova andiamo avanti."

Silvia Salis sullo Skymetro: "Smantellare mezza Marassi non è la soluzione" - Riguardo al progetto dello Skymetro, Silvia Salis ha espresso forti dubbi. "E' un progetto alla quarta edizione che ha dei risvolti quasi grotteschi, sia sui costi che sui tempi, ma anche sulla solidità di dove trovare il denaro per fare questa grande opera." La Salis ha messo in discussione anche l'idea di smantellare una parte del quartiere di Marassi per realizzare il progetto. "Quando arrivi a dire che praticamente bisogna smantellare mezza Marassi, penso che forse la soluzione che hai trovato non sia una grande soluzione." La candidata ha anche espresso perplessità sull'accelerazione del progetto a pochi giorni dalle elezioni, definendola una "decisione politicamente molto spericolata."

