Genova, Comunali: Piciocchi incontra i giovani della sua lista, idee e proposte al centro del confronto

Si è svolto al Mercato Orientale l’incontro tra i giovani candidati della lista Vince Genova e il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, oggi in corsa per la carica di primo cittadino. Un appuntamento dedicato all’ascolto e alla partecipazione, durante il quale si è parlato di futuro, spazi per la musica, opportunità per le nuove generazioni e centralità del civismo.

Progetto condiviso – “Il progetto nasce dall’idea di mettere i ragazzi attorno a un tavolo e parlare di Genova in modo propositivo,” ha spiegato Giacomo Laganaro. “Da dicembre abbiamo iniziato a incontrarci per mettere sul tavolo delle idee. Questo è il risultato che vedete oggi: tanti ragazzi hanno interesse per la loro città e vogliono portare avanti dei progetti.” Laganaro ha ringraziato pubblicamente Pietro Piciocchi: “Tutto parte in realtà dal 2022, quando un progetto avviato non ebbe un’evoluzione immediata. Oggi si concretizza grazie a Pietro. Siamo qui e possiamo fare sintesi di idee e programma.”

Giovani e politica – Pietro Piciocchi ha aperto il suo intervento con parole di forte coinvolgimento emotivo: “La prima cosa che vi dico è che sono commosso ed emozionato. Non è normale, per chi è nei palazzi della politica, avere la possibilità di riunire tanti ragazzi e ragazze.” Rivolgendosi ai presenti ha aggiunto: “Appena sono entrato qui ho subito sentito dentro di me: io devo vincere per voi. Anzi, vi dico che noi dobbiamo vincere per tutti i giovani di questa città.”

Scuole e ascolto – “Le esperienze più belle del mio lavoro le vivo quando vado nelle scuole,” ha proseguito Piciocchi. “Quando chiedo ai ragazzi: vi sentite considerati dalla nostra generazione? La risposta è sempre no. Allora dobbiamo cambiare.” Il candidato sindaco ha definito la politica come “una cosa bellissima e un servizio” e ha sottolineato l’importanza di avere un cuore giovane: “Incontro persone generose, che si domandano cosa possono fare per aiutare davvero Genova.”

Volontariato e disabilità – Piciocchi ha evidenziato la presenza nella lista di numerosi giovani: “Non ho mai visto una lista con così tanti giovani come Vince Genova.” Ha poi invitato i candidati a coinvolgere amici e conoscenti nella campagna, sottolineando la necessità di “cambiare insieme questa città.” Un passaggio è stato dedicato anche all’inclusione: “Ringrazio Lorenzo della consulta dei disabili. Ci ha aiutato ad aprire la visuale su persone che faticano, ma che non devono sentirsi discriminate. Dobbiamo costruire la città anche per loro.”

Spazi e opportunità – Il vicesindaco uscente ha posto il tema degli spazi come centrale nel programma: “La città deve avere più spazi per i giovani, per la musica. Mi piace sognare Genova come città della musica: abbiamo i cantautori, Paganini, l’inno nazionale, Olly che ha vinto Sanremo. Ma mancano spazi.” E ha raccontato un aneddoto personale: “Un giorno mia figlia mi ha detto: papà, siete dei deficienti, perché la domenica non sappiamo dove studiare. Così abbiamo aperto la Berio anche la domenica ed è stata subito piena.”

Luoghi di creatività – Piciocchi ha annunciato che l’ultima tappa delle giunte itineranti si terrà domani al Talent Garden di via Fieschi: “Un luogo di giovani creativi, dove si aprono imprese, si studia, si producono idee. Noi abbiamo bisogno di questa freschezza, di questa primavera.” Appello finale – In chiusura, un invito diretto: “Io ho bisogno di voi, ve lo dico chiaramente. Sono qui più per ascoltare che per parlare. Sto chiudendo il programma e voglio che ci sia dentro tutta la parte sui giovani. Aiutatemi.” Piciocchi ha infine ricordato le difficoltà legate alla doppia responsabilità di campagna elettorale e governo della città: “È complicato. Ma momenti come questi danno forza.”

