Mundantigu e Fiera del Bestiame, l'allevatore in vetrina: "Ma il nostro mestiere è finito"

Nell'immediato entroterra genovese, la prima domenica di settembre unisce due avvenimenti: in Valbrevenna di Vallescrivia c'è Mundantigu che è la rassegna di antichi mestieri legati alla terra, a San Cipriano di Serra Riccò il ritorno della Fiera del Bestiame unita alla Festa dei Genovesi dove un tempo i vecchi villeggianti chiudevano le ville per fare ritorno in città.

Entrambi gli eventi sono unite dal protagonisti per il mondo contadino e al centro delle manifestazione ci sono gli allevatori con le loro bestie. Tuttavia, i diretti interessati vivono momenti d'amarezza.

La sintesi di chi è in stalla: "Siamo lieti di dare il nostro contributo a simili azioni basate sul volontariato, ma poi ci sono altri 364 giorni dell'anno dove il nostro lavoro pare non importare perchè schiavi della burocrazia e, soprattutto, sottoscacco delle predazioni da lupo. I bilanci per agnelli e vitelli, attraverso l'appennino ligure, è fuori controllo. La soluzione non può essere quella d'affrontare il problema secondo lo schema delle tifoserie, pro o contro il lupo. Noi diciamo solo che, così, non ha senso lasciare pecore, agnelli e vacche al pascolo. Non ha senso sentirsi dire che la soluzioni devono essere i cani o i recenti elettrificati che ci sono, ma non servono più perchè i predatori non hanno paura e si avvicinano in pieno giorno. Non è una soluzione 100 euro di rimborso in caso di predazione. Avanti così e i pochi che sono rimasti dovranno gettare la spugna cedendo totalmente all'incuria della vegetazione e del successivo dissesto. Ma abbiamo voluto questo".

