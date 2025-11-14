MSC Foundation in prima linea nei soccorsi in Giamaica dopo l’uragano Melissa

Il Gruppo MSC e la MSC Foundation hanno avviato una serie di interventi urgenti a sostegno della risposta umanitaria del Governo della Giamaica, duramente colpita dal devastante passaggio dell’uragano Melissa il 28 ottobre. L’impegno del gruppo mira a fornire aiuti immediati alle comunità più danneggiate, attraverso supporto logistico, approvvigionamenti e assistenza alle principali organizzazioni locali impegnate nelle operazioni di soccorso.





Grazie al contributo operativo di MSC Crociere, la nave MSC Divina ha consegnato nel porto di Ocho Rios 12,7 mila litri di acqua potabile in bottiglia e 264 teli impermeabili, arrivati l’11 novembre. Materiali essenziali, individuati dalle agenzie di soccorso come prioritari, sono stati immediatamente destinati alla popolazione per garantire accesso all’acqua sicura e supporto nella creazione di rifugi temporanei.





La MSC Foundation, in coordinamento con il Gruppo MSC, ha inoltre garantito il trasporto via mare di 12 container di aiuti provenienti dagli Stati Uniti e ha messo a disposizione ulteriori 14 container per sostenere le ONG locali — tra cui Food For The Poor e RG Cares Foundation — nella distribuzione e nello stoccaggio delle forniture. Sono in fase di pianificazione ulteriori iniziative per rafforzare il contributo alla risposta nazionale.





“Siamo pienamente impegnati a sostenere il popolo della Giamaica nel far fronte alle conseguenze del devastante uragano Melissa,” ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises e Presidente del Comitato Esecutivo della MSC Foundation. “In collaborazione con i nostri partner locali, stiamo coordinando la consegna di risorse essenziali per portare sollievo alle comunità colpite e garantire aiuti indispensabili a chi ne ha più bisogno.”





Il sostegno di MSC rappresenta una parte fondamentale degli sforzi internazionali in corso per affrontare l’emergenza e favorire la ripresa nelle zone più danneggiate dell’isola.

