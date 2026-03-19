MSC entra in Sinokor Maritime: accordo al 50% e spinta strategica nel mercato delle petroliere

È ufficiale l’ingresso di MSC Mediterranean Shipping Company nel capitale della compagnia sudcoreana Sinokor Maritime: il gruppo guidato da Gianluigi Aponte ha acquisito il 50% della società, rafforzando la propria presenza nel segmento delle grandi petroliere.

L’operazione, ora al vaglio delle autorità antitrust di Cipro e Grecia, prevede che MSC, attraverso la controllata SAS Shipping Agencies Services, rilevi metà del capitale da Ga-Hyun Chung, che manterrà il restante 50% e il controllo congiunto della società. L’accordo quadro di investimento è stato firmato il 2 febbraio 2026 e notificato successivamente alle autorità competenti.

Sinokor Maritime, nata come divisione tanker del gruppo Sinokor (fondato nel 1989 nel settore container), ha avviato negli ultimi mesi una rapida espansione nel comparto delle VLCC (Very Large Crude Carriers), acquistando nuove unità e attirando l’interesse di MSC già dalla fine del 2025.

L’intesa si inserisce infatti in una strategia più ampia: il gruppo di Aponte starebbe portando avanti trattative avanzate con il cantiere cinese Hengli Heavy Industry per la costruzione fino a 10 nuove petroliere VLCC, con consegne previste tra il 2028 e il 2029.

Secondo le indiscrezioni, MSC manterrebbe la proprietà delle navi, con la possibilità di noleggiarle successivamente – anche alla stessa Sinokor – in un modello operativo che rafforza la collaborazione industriale tra i due gruppi. Un’ipotesi coerente con il crescente coinvolgimento del colosso italo-svizzero nella gestione tecnica e organizzativa della flotta tanker, in supporto all’espansione della compagnia coreana.

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