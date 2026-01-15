MSC Crociere investe 13 miliardi per espandere la propria flotta entro il 2035
di R.C.
MSC Crociere investirà per aumentare la flotta di 12 navi, con nuove navi delle classi World Class e New Frontier, rotte inedite e un rinnovamento del marchio
MSC Crociere prevede di incrementare la propria flotta di 12 unità, passando da 23 a 35 navi entro il 2035, con un investimento di circa 13 miliardi di euro, secondo il piano industriale presentato a Cologno Monzese.
Il progetto include nuove navi delle classi World Class e New Frontier, puntando a combinare innovazione, sostenibilità e creazione di posti di lavoro nei cantieri e nei territori coinvolti.
Tra le novità, nel 2026 sarà varata la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 dalla gemella MSC World Atlantic.
Inoltre, per la prima volta, MSC Poesia esplorerà l’Alaska, mentre parte la nuova campagna di comunicazione “Best Holiday Ever” e viene rinnovato il logo della compagnia.
