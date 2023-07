MSC amplia la flotta ferroviaria con 15 locomotive Vectron di Siemens Mobility

Siemens Mobility ha ricevuto un ordine dalla controllata MSC MEDWAY Belgium NV per 15 locomotive Vectron MS. MEDWAY prevede di utilizzare le locomotive per il trasporto merci transfrontaliero in Europa e anche per integrare il trasporto di container via nave al servizio dell’entroterra orientale di Anversa.

“Siamo particolarmente lieti di essere riusciti a conquistare MEDWAY Belgium come nuovo cliente con questo ordine. Con il loro record di affidabilità e flessibilità, le nostre locomotive Vectron consentono un trasporto merci transfrontaliero sostenibile in tutta Europa”, ha affermato Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility.

Salvatore Prudente, Direttore Esecutivo di MEDWAY, ha commentato: “MSC continua a investire a livello europeo attraverso il suo braccio MEDWAY per rafforzare la sua offerta intermodale, migliorando la sua capacità di servire i clienti non solo con le sue principali soluzioni in acque profonde, ma anche nell’entroterra. Il miglioramento di queste aree offre ai nostri clienti un portafoglio di servizi e soluzioni progettati per semplificare e supportare la loro catena di fornitura. I nostri team di esperti monitorano costantemente sia le esigenze dei clienti che le tendenze del mercato e riteniamo molto sensato investire nelle nostre capacità intermodali, poiché i clienti sono sempre più incoraggiati a spostare merci via terra su rotaia”.

Per espandere ulteriormente il proprio impegno nel trasporto ferroviario dell’entroterra e contribuire alla sua continua crescita nei mercati del continente nord-occidentale, la società di spedizioni e logistica MSC ha fondato la sua filiale belga MEDWAY Belgium NV nel 2022. Le nuove locomotive saranno impiegate all’interno di un East- Ambito geografico occidentale, miglioramento dei collegamenti e della capacità tra Belgio, Germania, Paesi Bassi, Austria e Polonia e paesi centrali e orientali senza sbocco sul mare come Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia.

Le locomotive, prodotte nello stabilimento Siemens Mobility di Monaco-Allach, hanno una potenza massima alla ruota di 6.400 KW e una velocità massima di 160 km/h. Oltre ai sistemi di controllo dei treni nazionali richiesti, tutte le locomotive saranno dotate anche del sistema europeo di controllo dei treni ETCS.

Siemens Mobility ha già venduto più di 1.800 locomotive Vectron a 65 clienti in 16 paesi. La flotta Vectron ha percorso finora oltre 750 milioni di chilometri ed è omologata per operare in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Svizzera.