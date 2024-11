Italia-Kuwait: firmato l’accordo per la cooperazione tecnica in aviazione civile

L’Italia e il Kuwait consolidano i legami in aviazione civile: il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma ha firmato un Memorandum d’Intesa per avviare una collaborazione tecnica in materia di safety e security. La visita istituzionale ha aperto nuove prospettive per lo sviluppo congiunto nei settori aeronautico ed economico, come riporta Ferpress.

Accordo bilaterale – Durante la visita in Kuwait, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma e il Direttore Centrale Claudio Eminente hanno incontrato le autorità locali, tra cui il Direttore Generale della Directorate General of Civil Aviation (DGCA), Duaij Khalaf Al-Otaibi. L’intesa firmata mira a potenziare la collaborazione tecnica su temi cruciali come la sicurezza aerea e la gestione del trasporto.

Relazioni economiche – «L’obiettivo è avviare nuove opportunità di crescita per entrambi i Paesi, non solo nel settore aereo, ma nell’economia nel suo complesso», ha dichiarato Di Palma. La visita ha incluso incontri con esponenti di Kuwait Airways e sopralluoghi presso il Kuwait International Airport e il Kuwait Control and Meteorological Center.

Visite strategiche – La delegazione italiana ha anche visitato la sede della LAS, società del gruppo Leonardo, e incontrato rappresentanti di aziende chiave come Jazeera Airways e Boodai Corporation.

Collaborazione rafforzata – Il viaggio si è concluso con un incontro al Ministero degli Affari Esteri del Kuwait, dove Di Palma ha sottolineato l’importanza della partnership strategica tra i due Paesi: «Auspichiamo un ampliamento dei collegamenti aerei, in linea con le posizioni strategiche di Italia e Kuwait».

Conclusione – La visita rappresenta un passo importante per consolidare le relazioni italo-kuwaitiane, puntando a una crescita congiunta nel settore aeronautico e in ambiti economici più ampi.