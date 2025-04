Genova, convegno Assagenti, per combattere la fuga di cervelli:"Serve modello di aggregazione che rinasca dalle radici storiche"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il polo del brokeraggio marittimo di Genova sta cercando di rilanciarsi sul mercato internazionale. Tra alleanze, joint venture e tavoli di confronto, il settore sta puntando a una nuova struttura consortile che favorisca l’aggregazione professionale, non solo societaria, ma anche a livello di rete, per affrontare le sfide del mercato globale.

Rilancio del settore – Il convegno organizzato da Assagenti Genova ha posto l’accento sulla “fuga dei giovani” dal brokeraggio marittimo e sulla contrazione del settore. Il numero delle aziende è diminuito drasticamente, così come gli addetti, che oggi non superano le 300 unità. In un mercato dominato da colossi mondiali, le piccole realtà locali rischiano di perdere competitività, soprattutto senza una strategia di aggregazione.

Sfide per le nuove generazioni – L’intervento di Gianluca Croce, presidente di Assagenti, ha messo in luce come il settore abbia chiuso su sé stesso, non generando opportunità di crescita per i giovani. Questi ultimi sono stati spinti verso grandi gruppi esteri, in cerca di carriere e opportunità di sviluppo. La sfida per il futuro sarà creare un ambiente favorevole che permetta alle imprese locali di attrarre e trattenere talenti.

L’importanza dell’aggregazione – La soluzione, secondo gli esperti, potrebbe risiedere in un modello di aggregazione che rinasca dalle radici storiche del brokeraggio marittimo genovese. Come sottolineato dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, Genova deve riscoprire la sua identità di polo marittimo di eccellenza a livello internazionale, per non perdere il suo ruolo cruciale nel panorama globale.

