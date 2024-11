Renfe debutta in Italia con Arenaways: primo servizio passeggeri in Piemonte da gennaio

Renfe, leader dei trasporti ferroviari in Spagna, sbarca in Italia con un’alleanza strategica: il primo servizio passeggeri partirà in Piemonte a gennaio, segnando l’inizio di una nuova espansione internazionale, come riporta Ferpress.

Collaborazione strategica – Renfe ha acquisito il 33% di Longitude Holding, società italiana attiva nel settore ferroviario con il marchio Arenaways. Questa partnership le consente di entrare nel mercato ferroviario italiano, partendo da due tratte regionali in Piemonte affidate a Longitude dall’Agenzia Piemontese per la Mobilità.

Le tratte – I servizi collegheranno Cuneo, Saluzzo e Savigliano e, successivamente, Ceva e Ormea. Il contratto decennale vale 54 milioni di euro. Il primo collegamento sarà operativo da gennaio, mentre il secondo inizierà al termine dei lavori di adeguamento delle infrastrutture da parte di RFI.

Espansione futura – Longitude punta a estendere i suoi servizi a nuove rotte, sia regionali che a lunga percorrenza. L’Autorità di regolamentazione dei trasporti ha già autorizzato collegamenti Nordovest-Nordest e Nord-Centro Sud in regime di accesso aperto.

Strategia globale – Per Renfe, l’accordo rientra in una strategia più ampia di espansione internazionale. L’azienda è già attiva in Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia e partecipa come consulente al progetto Rail Baltica. «L’obiettivo è esportare la nostra esperienza come leader nell’alta velocità e nei servizi pubblici», sottolinea l’azienda.

Conclusione – L’ingresso nel mercato italiano segna un ulteriore passo per Renfe verso il consolidamento come operatore ferroviario globale, offrendo opportunità di crescita sia a livello locale che internazionale.