Morto l'agente della polizia locale coinvolto in un incidente ieri a Struppa

Non ce l'ha fatta Alessio Gaglia, l'agente della polizia locale di Genova di 31 anni che ieri mattina ha avuto un incidente mentre andava su un intervento. L'uomo è arrivato in condizioni disperate all'ospedale San Martino dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvargli la vita.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, Gaglia aveva la sirena accesa ma avrebbe bruciato il semaforo rosso a velocità sostenuta andando a sbattere contro una macchina che si stava immettendo nell'incrocio.

La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha spiegato che l'agente Gaglia "è deceduto a seguito di arresto cardiaco". "Il giovane era stato sottoposto in nella tarda serata di ieri ad intervento neurochirurgico dall'equipe del professor Gianluigi Zona nel tentativo di ridurre un'estesa emorragia cerebrale conseguente allo schianto. Dopo una prima risposta all'intervento, le condizioni del ragazzo sono poi peggiorate nel corso della nottata".

Cordoglio della sindaca Salis, del Comune e della Polizia Municipale - La sindaca di Genova Silvia Salis, la giunta e il presidente del consiglio comunale Claudio Villa a nome dell'intera assemblea, il Comune di Genova con tutti i suoi dipendenti "si stringono attorno al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi per la tragica scomparsa di Alessio Gaglia, l'agente della Polizia Locale di Genova deceduto all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova dopo il ricovero d'urgenza a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto nella giornata di ieri".

"Ho appreso con profonda commozione e dolore la notizia della tragica scomparsa dell'agente della Polizia Locale di Genova, Alessio Gaglia, rimasto vittima di un grave incidente, ieri mentre era in servizio - le parole della sindaca Salis - A nome mio personale, della giunta, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera città, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai colleghi del corpo di Polizia locale. Insieme alla giunta ci stringiamo con affetto e riconoscenza a tutte le persone a lui care, in questo momento di profondo dolore».

Insieme alla sindaca Salis anche il Corpo della Polizia Locale di Genova, il vicecomandante Fabio Manzo e l'assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi - che ieri si erano recati al San Martino insieme alla sindaca nelle ore immediatamente successive all'incidente -, esprimono cordoglio e la loro vicinanza ai familiari di Alessio Gaglia.

"Trentuno anni, lavoratore serio, professionale e fortemente attaccato al ruolo, in forza alla Polizia Locale di Genova dal 1° dicembre 2021, Alessio Gaglia era stato assegnato dal novembre 2023 all'Unità Territoriale Valbisagno presso il Distretto 4 quale agente operativo nel ruolo di agente motociclista".

Cordoglio del presidente Bucci - "La notizia della scomparsa dell'agente Alessio Gaglia, rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale, non può che lasciarci profondamente sgomenti e addolorati. In questo momento i miei pensieri e quelli di tutta la Regione vanno ai suoi familiari e colleghi della Polizia Locale genovese, ai quali voglio esprime vicinanza e un sentito cordoglio". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a seguito della notizia del decesso di Gaglia al policlinico San Martino. "In questa tragica giornata vogliamo anche ricordare l'importanza dell'impegno degli uomini e le donne delle forze dell'ordine, quotidianamente al servizio dei cittadini e della loro sicurezza", conclude.

La Cisl Liguria e la Cisl Genova "esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’agente di Polizia locale Alessio Gaglia, deceduto in servizio a seguito di un drammatico incidente stradale. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con commozione e rispetto attorno alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutta la comunità della Polizia Locale, che ogni giorno opera con dedizione, in condizioni difficili, al servizio della sicurezza e dei cittadini. La CISL si unisce al lutto con partecipazione profonda e autentica. La perdita di un lavoratore impegnato per la comunità genovese è una ferita che colpisce l’intera collettività e ci ricorda il valore dell’impegno, del coraggio e del senso di responsabilità che animano le donne e gli uomini che in ogni ambito si mettono a disposizione degli altri".

Presidente consiglio regionale Stefano Balleari (FdI): "È sempre difficile accettare che una giovane vita possa essere spezzata, lasciando per sempre il dolore nelle mani di chi resta. Queste tragedie ci ricordano quanto la vita sia il bene più unico e prezioso. Il mio più sentito cordoglio alla Polizia Locale e agli affetti più cari di Alessio". Così il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari.

Mesmaeker e Casini (M5S) - "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Alessio Gaglia, il giovane agente della Polizia locale genovese che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio dei cittadini e della loro sicurezza. Il M5S Genova è vicino alla famiglia e ai colleghi in questo momento di dolore". Così, il capogruppo comunale del M5S Marco Mesmaeker con il collega Marco Casini.

Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano Vacalebre (Fdi) - “A nome del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre condoglianze in questo momento di dolore alla famiglia dell’agente Alessio Gaglia e a tutto il corpo della Polizia Locale di Genova”

Lega Genova - "Oggi Genova ha perso un agente motociclista della Polizia Locale stimato e apprezzato. Alessio Gaglia ricorda a tutti noi l'impegno, l'immensa dedizione e le grandi responsabilità che le donne e gli uomini della Polizia Locale rappresentano per le nostre città. In un momento di dolore così profondo, siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutti i suoi affetti" - Lo hanno dichiarato i consiglieri della Lega al Comune di Genova

Vince Genova - "Un giovane servitore dello Stato ci ha lasciati questa notte: un agente della Polizia Locale di Genova, appena 31 anni. Una vita spezzata troppo presto, una perdita che lascia sgomenta un’intera comunità. Vince Genova si stringe al dolore della famiglia e della Polizia Locale, ricordando con rispetto e riconoscenza chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti."

CGIL e Funzione Pubblica Cgil "inviano le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del giovane agente della polizia locale morto in servizio. Il sindacato si unisce al dolore della città per questa grave perdita che segna la collettività e l'intero corpo della polizia locale colpito dal grave lutto."

Uil Fpl Genova e coordinamento Polizia Locale - in lutto per la tragica scomparsa di un giovane collega, Alessio Gaglia, di appena 31 anni, deceduto questa mattina dopo una lunga notte di lotta tra la vita e la morte in ospedale, nella quale i medici hanno fatto tutto

il possibile per salvarlo. Con profondo cordoglio la Uil Fpl e il suo Coordinamento di Polizia Locale si stringono attorno alla famiglia, ai colleghi e agli amici del collega scomparso.

Noi Moderati - "Ho appreso questa mattina con profondo dolore la notizia della scomparsa di Alessio Gaglia, l'agente della Polizia Locale di 31 anni, vittima di un tragico incidente stradale a Struppa. Una giovane vita spezzata durante l'adempimento del proprio dovere provoca grande tristezza, riconoscenza e profondo cordoglio. Con questi sentimenti mi stringo alla sua famiglia, ai colleghi e alla comunità della Polizia Locale di Genova". scrive l'onorevole Ilaria Cavo, deputata genovese e capogruppo in consiglio comunale di Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova

