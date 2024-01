Mortaio gigante al Sestriere, l'attacco di Orlando: "Scelta stravagante, per me è una cretinata"

"Ancora sul pestello di Toti. Avevamo qualche perplessità su questo grande mortaio fatto navigare sul Tamigi per reclamizzare il pesto tra gli inglesi. Le perplessità non possono che crescere leggendo la notizia che lo stesso mortaio, almeno speriamo che non se ne sia fatto un altro ad hoc, è stato portato invece a Sestriere. Possiamo pensare che ci siano degli inglesi che non sono a conoscenza dell'esistenza del pesto. Dubitiamo che ci siano dei piemontesi e dei liguri, perché di questo si tratta, tra i turisti che frequentano quella località, che non conoscono l'ottima salsa della nostra regione". Lo ha detto sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.





"Francamente cominciamo a nutrire sempre più perplessità - sottolinea l'esponente dem -, direi sconcerto, rispetto a scelte così stravaganti. Solitamente quando poniamo una cosa alla Regione c'è sempre un assessore o un'assessora o un'ex-assessora che dice "ma perché non l'avete fatto voi?". Non si capisce per quale motivo si siano fatti eleggere se, diciamo così, il loro sport è semplicemente quello di far notare che le cose che non hanno fatto loro non sono state fatte anche precedentemente, ma ne discuteremo punto per punto. Però scommettiamo che in questo caso questa domanda non ci sarà posta, perché - conclude Orlando - se ci chiedessero "perché non lo avete fatto voi", la risposta sarebbe molto semplice: "perché è una cretinata".