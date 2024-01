Mortaio gigante al Sestriere, Cavo replica a Orlando: "Con voi promozione turistica clandestina, come ai tempi dell'Unione Sovietica"

"Caro Orlando, non preoccuparti. Non ci viene neanche in mente di chiedervi perché voi non lo abbiate fatto, perché la risposta l'abbiamo già. Voi siete quelli che non solo sdegnavate le pubblicità di Regione Liguria al Festival di Sanremo, ma avete anche anche escluso il turismo dai fondi europei". Così Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, replica alle parole di critica di Andrea Orlando al successo del mortaio sulla neve del Sestriere.





"Con Orlando e il Pd tutto quello che non era industria pesante, con il corollario di bandiere rosse e sindacati in piazza non era sviluppo economico. Questa è una cretinata - scrive Cavo -. Con loro la Liguria partecipava ad iniziative e fiere di promozione turistica in modo clandestino, un po' come se si uscisse dai confini della loro amata Unione Sovietica. Questa è una cretinata. Come oggi è una cretinata il loro utilizzo dell'ambientalismo estremo come nuova religione pauperistica, la guerra alle imprese, l'idea della crescita economica come qualcosa da combattere. Orlando commenti piuttosto i numeri della Liguria che anche oggi segnano un calo della cassa integrazione e una crescita del mercato immobiliare. Numeri non nostri, ma ad esempio quelli del Forum Ambrosetti: massimo degli occupati, crescita del turismo, record di export, boom della nautica, piena salute dei cantieri della difesa. Che fine farebbe tutto ciò con la Schlein e il suo mentore Orlando? Con le loro patrimoniali e il blocco del commercio per l'industria della difesa? E magari una bella tassa sugli yacht? Parliamo pure di cose serie Orlando - conclude Cavo -, come la promozione dell'agricoltura, del cibo e del turismo della Liguria. Siamo curiosi di sapere quali suggerimenti intelligenti saprà dare".