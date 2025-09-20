Monza-Sampdoria 1-0: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria perde anche a Monza e fa poker alla rovescia: perde le prime quattro partite di campionato come mai era successo.



I blucerchiati pagano carissimi tre errori individuali: il flop dal dischetto di Barak, il raptus di Cherubini che si fa espellere, la papera di Coucke che non trattiene il pallone nell'azione del gol di Alvarez.

Quattro sconfitte consecutive nelle prime quattro gare non era mai successo. Il caso più vicino recente è il 2019/20: i blucerchiati erano a 0 punti dopo 3 gare (Lazio 0-3, Sassuolo 1-4, Napoli 0-2), ma vinsero alla 4a contro il Torino (1-0, gol di Gabbiadini).

Il primo tempo vede due episodi chiave attorno alla mezz'ora e con protagonista Cherubini: prima si procura un rigore che però Barak si fa parare da Thiam, poi si fa espellere per un irragionevole fallo di reazione su Izzo. Nella ripresa lunga fase di studio, poi Ciurria si fa espellere per fallo su Depaoli lanciato a rete. Il Doria potrebbe respirare, ma Coucke si fa scappare un traversone innocente e Alvarez non ha problemi a segnare. Entrano Coda, Pafundi e Giordano come mosse della disperazione. Ma questa mossa non porta a nulla. Delusissimi i 3mila doriani in trasferta.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

7' Vulikic viene ammonito, dopo che il giallo inaugurale era toccato a Izzo.

8' Affondo di Azzi in area, Coucke a tu per tu con l'attaccante monzese ha la meglio e si rifugia in corner.

26' Fallo di Lucchesi su Cherubini in area, il Var valida la decisione di Abisso. Ma Barak si fa parare il rigore da Thiam.

30' Espulso Cherubini per fallo di reazione su Izzo. Sampdoria in dieci.



SECONDO TEMPO

48' Ci prova subito Barak (Sampdoria) con un tiro da distanza ravvicinata: il tiro, complice una deviazione di Pessina, non crea particolari problemi a Thiam.

55' Cartellino rosso per Ciurria che commette fallo su Depaoli diretto in porta in velocità. In dieci anche i padroni di casa.

58' GOL MONZA Alvarez approfitta di un errore di Coucke che si fa sfuggire il pallone e con il sinistro segna. 1-0.

63' Tre cambi nel Doria: fuori Barak, Venuti e Vulikic per Pafundi, Giordano e Coda. Poco dopo Bianco cambia Maric per Delli Carri e Galazzi per Colpani.

79' Rovesciata di Cuni, para Thiam.



MONZA-SAMPDORIA 1-0

RETE: 58' Alvarez

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi (68' Colpani); Alvarez, Maric (68' Delli Carri). A disposizione: Birindelli, Capolupo, Caprari, Carboni, Colombo, Domanico, Petagna, Pizzignacco, Sardo, Brorsson. Allenatore: Paolo Bianco

SAMPDORIA (3-4-2-1): Coucke; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic (63' Giordano); Depaoli, Henderson, Abildgaard, Venuti (63' Pafundi); Barak (63' Coda), Cherubini; Cuni . A disposizione: Bellemo, Benedetti, Conti, Coubis, Ferri, Ghidotti, Ioannou, Narro, Ricci. Allenatore: Massimo Donati

ARBITRO: Abisso di Palermo.

NOTE: espulsi Cherubini al 30' per fallo di reazione, Ciurria per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Izzo, Vulikic, Henderson.

