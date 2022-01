Montoggio, sedicenne trovato morto nella sua abitazione

di Redazione

Un ragazzino di 16 anni è stato trovato morto oggi a Tre Fontane, frazione di Montoggio. Il giovane è stato trovato privo di vita nella sua stanza della comunità per minori sita nel Santuario di Tre Fontane. Il corpo è stato trovato dall'educatore che non vedendolo arrivare nella sala colazione è andato in camera pensando che dormisse ancora.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. A quel punto è stato chiamato il medico legale, che non ha riscontrato segni di violenza, e i carabinieri della Compagnia di San Martino, della Stazione di Montoggio e del Nucelo Investigativo del Comando Provinciale.

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire cosa sia successo. I militari hanno interrogato sia gli altri ospiti che gli educatori.