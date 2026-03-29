Montoggio, restaurata la chiesa di San Giovanni, Rixi: “Investire nei borghi è una scelta concreta”

Un intervento di recupero che punta a valorizzare il territorio e le sue comunità. A Montoggio, nell’entroterra genovese, si sono conclusi i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Decollato, un edificio simbolo per il paese.

A sottolinearne l’importanza è il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, che evidenzia il valore dell’operazione: “Con questo restauro riportiamo al centro una comunità e il suo simbolo. Investire nei borghi e nell’entroterra significa dare continuità alla loro storia e creare condizioni per il futuro”.

L’intervento è stato possibile grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di oltre 200mila euro, destinato in particolare alla facciata e a parte del campanile. A completare l’opera sono stati ulteriori 90mila euro messi a disposizione dal Comune e dalla Curia, permettendo in circa due anni di restituire alla cittadinanza un edificio più sicuro e valorizzato.

Il restauro della chiesa si inserisce in un piano più ampio del Mit relativo al triennio 2024-2026, che in Liguria ha finanziato 34 interventi su edifici di culto e strutture culturali per un totale di 8,5 milioni di euro. “Questo è il metodo che funziona: risorse nazionali e impegno locale che si integrano”, sottolinea Rixi.

Fondamentale anche la collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Fantoni. “Montoggio dimostra che quando si lavora insieme i risultati arrivano e restano nel tempo”, conclude il viceministro.

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