Montenegro: l’Unione Europea investirà 175 mln di euro per ammodernare la linea ferroviaria Bar-Golubovci

Per rafforzare la connettività e l’integrazione regionale, l’Unione Europea sta stanziando un pacchetto finanziario di 175,6 milioni di euro per la ricostruzione di 39 km della linea ferroviaria Bar-Golubovci, una sezione fondamentale della Linea Ferroviaria 4 della rete centrale TEN-T estesa. Questo corridoio vitale collega Belgrado al porto di Bar, collegando il Montenegro e i Balcani occidentali con l’Europa centrale. Una volta completato, l’ammodernamento aumenterà la velocità dei treni e migliorerà l’affidabilità, la sicurezza e la capacità ferroviaria. Il progetto migliorerà la qualità del servizio ferroviario, accogliendo 1,3 milioni di passeggeri e trasportando 1,85 milioni di tonnellate di merci all’anno. Promuoverà il trasporto multimodale, rafforzerà la resilienza ai cambiamenti climatici e favorirà la transizione verde del Montenegro trasferendo il traffico dalla strada alla ferrovia.

Questo pacchetto include un prestito di 63 milioni di euro della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e una sovvenzione UE di 112,6 milioni di euro dalla Commissione Europea nell’ambito del Quadro di Investimento per i Balcani Occidentali, un investimento storico che sottolinea il forte impegno dell’UE nei confronti del Montenegro. Il costo totale del progetto, stimato in 230,8 milioni di euro, sarà sostenuto anche da un prestito di 50 milioni di euro della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da 5,2 milioni di euro del governo del Montenegro.

“Questo investimento rappresenta un altro passo tangibile verso l’allineamento delle infrastrutture principali del Montenegro agli standard UE e l’accelerazione del percorso del Paese verso l’adesione”, ha dichiarato il Vicepresidente della BEI, Robert de Groot. “Con questi ultimi accordi, il sostegno globale della BEI al settore dei trasporti in Montenegro raggiungerà un totale di 500 milioni di euro, migliorando direttamente la connettività regionale, stimolando il commercio e il turismo e contribuendo a creare un mercato regionale comune più integrato”.

“Con la conclusione dell’accordo di prestito da 63 milioni di euro con la Banca Europea per gli Investimenti, è stata garantita una fonte di finanziamento stabile e vantaggiosa per uno dei principali progetti infrastrutturali nel settore ferroviario”, ha dichiarato il Ministro delle Finanze, Novica Vuković. “L’accordo di prestito è pienamente in linea con il quadro di politica fiscale a medio termine e con la strategia di gestione del debito pubblico, consentendo al contempo l’attuazione di un progetto di forte rilevanza per lo sviluppo e di rilevanza europea. La cooperazione con la BEI conferma ancora una volta la fiducia dell’istituzione nella stabilità fiscale del Montenegro e nella capacità del Paese di gestire responsabilmente importanti investimenti infrastrutturali”.

La Commissione Europea e il programma di consulenza JASPERS della BEI hanno fornito supporto tecnico per garantire che il progetto fosse preparato in linea con gli standard ambientali, sociali e tecnici dell’UE.

“Un’infrastruttura moderna e sostenibile è al centro del futuro europeo del Montenegro. Investendo nelle ferrovie, investiamo in trasporti più ecologici, una migliore connettività e una maggiore integrazione economica con la regione e l’UE. Grazie a uno dei maggiori finanziamenti unici dei contribuenti dell’UE e all’aiuto dei nostri partner, è finalmente giunto il momento di avviare la tanto attesa ricostruzione della ferrovia Bar-Golubovci”, ha dichiarato l’Ambasciatore dell’UE in Montenegro, Johann Sattler.

“Questo progetto rappresenta uno degli investimenti più importanti nell’infrastruttura ferroviaria del Montenegro degli ultimi decenni e un chiaro segnale di fiducia da parte dei nostri partner europei”, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti montenegrino, Maja Vukićević. “La nostra consolidata collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti è stata fondamentale per la modernizzazione del corridoio ferroviario Bar-Belgrado, che rappresenta la spina dorsale del trasporto sostenibile in Montenegro. Con l’ammodernamento della tratta Bar-Golubovci, non solo miglioriamo la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizio, ma rafforziamo anche il ruolo del Montenegro come snodo chiave dei trasporti tra i Balcani occidentali e l’Unione Europea. Questo investimento sostiene direttamente i nostri obiettivi di transizione verde, sviluppo economico e adesione all’UE.”

