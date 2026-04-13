Monopattini: MIT, tutti i richiedenti potranno esser in regola per il 16 maggio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rassicura i cittadini: il sistema è già stato organizzato per garantire che tutti coloro che hanno richiesto il nuovo contrassegno possano risultare in regola entro il 16 maggio, data in cui entrerà ufficialmente in vigore l’obbligo.

Eventuali criticità o disallineamenti nelle prenotazioni, che secondo alcune interpretazioni sarebbero stati utilizzati in modo strumentale, sono da ricondurre esclusivamente alla fase iniziale di avvio delle nuove procedure e non rappresentano, secondo il Ministero, la reale capacità operativa degli uffici competenti.

Comunica inoltre che sono già stati stampati e distribuiti alle 103 Motorizzazioni Civili, nei tempi previsti, oltre 200.000 contrassegni.

Il MIT sta inoltre lavorando all’introduzione di nuove modalità di prenotazione che saranno rese note nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire tempi più adeguati alle esigenze degli utenti. L’amministrazione sottolinea infine che il nuovo sistema è stato progettato per assicurare costi contenuti e una maggiore rapidità nelle procedure di rilascio.

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