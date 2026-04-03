ITA Airways rinnova la propria piattaforma digitale: l'obiettivo è offrire un'esperienza di viaggio intuitiva ai propri clienti

La compagnia di ITA Airways ha rinnovato la sua offerta digitale con il nuovo sito web e la nuova app, disponibile per il download o l’aggiornamento per i clienti. Tutti e due i canali digitali sono stati sviluppati sulla piattaforma tecnologica del Gruppo Lufthansa al fine di gestire i voli e servizi, e garantiscono un’esperienza digitale intuitiva ed efficiente, con un rapido accesso a informazioni e servizi di viaggio.

Il nuovo ecosistema digitale ha l'obiettivo di garantire ai passeggeri un’esperienza armonizzata tra le diverse compagnie del Gruppo Lufthansa, non cambiando gli elementi di brand identity ITA Airways, le caratteristiche fondamentali della declinazione del brand ed il suo look and feel.

Il nuovo aggiornamento accompagna i passeggeri in tutte le varie tappe del viaggio: dalla ricerca e prenotazione del volo al pagamento, fino alla gestione dei servizi aggiuntivi, delle informazioni di viaggio e della richiesta rimborsi. Inoltre, i clienti possono consultare con facilità le prenotazioni ITA Airways già presenti e gestirle con l'app o il sito web. Infine, i canali offrono ai clienti molteplici funzionalità e permettono di combinare i voli ITA Airways con quelli delle altre compagnie del Gruppo Lufthansa in una sola prenotazione.

Grazie alla migrazione sulla piattaforma del Lufthansa Group, ITA Airways beneficia di soluzioni digitali all’avanguardia, premiate a livello internazionale con il riconoscimento “Best Airline App” nel 2024.

“L’introduzione dei nuovi servizi digitali di ITA Airways sviluppati sulla piattaforma tecnologica del Gruppo Lufthansa rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di integrazione della Compagnia all’interno del Gruppo”, ha dichiarato Lorenza Maggio, Chief Strategy, Integration, IT & Touchpoints ITA Airways. “Questa novità si inserisce nella più ampia collaborazione tra ITA Airways e il Gruppo Lufthansa, che nel corso del 2025 ha già portato all’introduzione dei voli in codeshare con accesso a oltre 150 destinazioni, alla collaborazione tra i programmi di loyalty Volare e Miles & More e all’accesso reciproco alle lounge aeroportuali. L’obiettivo è offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale sempre più semplice, intuitiva e integrata, garantendo al tempo stesso una customer experience armonizzata tra le compagnie del Gruppo e valorizzando l’identità del brand ITA Airways”.

Nel corso dei prossimi mesi, l’offerta digitale verrà allargata: all’accesso tramite Travel ID, già utilizzabile, verranno affiancati in modo progressivo altri servizi su app e sito web, tra questi l’integrazione di Miles & More, la ricezione di notifiche automatiche via e-mail e push, e un sistema di check-in armonizzato per ogni compagnia del Lufthansa Group.

Con queste innovazioni, ITA Airways continua il suo percorso di integrazione nel Gruppo Lufthansa, mettendo la tecnologia al centro della strategia al fine di offrire un’esperienza di viaggio in modo semplice, personalizzato ed efficiente.

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