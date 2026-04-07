Firenze proroga il bando per e-bike e cargo bike: contributi fino all’80%

Prosegue il bando per l’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita, con termini prorogati fino al 30 settembre, salvo esaurimento anticipato dei fondi. L’Amministrazione ha stanziato oltre 700mila euro nell’ambito dell’Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente per migliorare la qualità dell’aria. Ad oggi, sono già 490 i cittadini che hanno avviato la richiesta dei contributi, di cui 337 già confermati.

“Vogliamo rendere Firenze una città a misura di bici — afferma l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio —. Questa proroga permette a più cittadini di approfittare di un’opportunità concreta per modificare le proprie abitudini di mobilità. Le e-bike rendono lo spostamento quotidiano più semplice grazie alla pedalata assistita, mentre le cargo bike, sempre più diffuse nelle città europee, permettono di trasportare bambini o merci in sicurezza, sostituendo l’auto in molti spostamenti”.

Il contributo può coprire fino all’80% del costo del mezzo, con un massimo di 500 euro per le e-bike e 1.000 euro per le cargo bike, erogati in due tranche: la prima dopo l’approvazione della domanda, la seconda al raggiungimento di 400 km pedalati in 6 mesi, rilevati tramite l’App IF.

Possono partecipare i maggiorenni residenti o domiciliati a Firenze, lavoratori o studenti con sede di lavoro o studio a Firenze o nei Comuni dell’agglomerato (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa), così come i residenti in questi Comuni che si spostino quotidianamente verso Firenze.

La procedura prevede tre fasi: adesione al bando dopo l’acquisto del mezzo, verifica dei requisiti e erogazione della prima tranche, seconda tranche al raggiungimento del target di 400 km e partecipazione al progetto “MaaS4Italy”. È obbligatorio mantenere il mezzo per almeno due anni e utilizzarlo per gli spostamenti nel territorio di Firenze e dell’agglomerato. È consentita una sola domanda per persona.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.