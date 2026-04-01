Visita istituzionale del Presidente ENAC presso la sede ICAO di Montréal

Il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, ha effettuato una visita istituzionale presso la sede dell’ICAO a Montréal, accompagnato dal Vice Direttore Generale Fabio Nicolai. Durante l’incontro, tenutosi il 31 marzo, Di Palma ha avuto colloqui con il Segretario Generale Juan Carlos Salazar e con il nuovo Presidente del Consiglio ICAO, Toshiyuki Onuma, subentrato dal 1° gennaio al Presidente uscente Salvatore Sciacchitano.

Nel corso dell’incontro, il Presidente ENAC ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale: “Desidero rinnovare l’impegno del nostro Paese nel rafforzare il dialogo con l’ICAO per garantire uno sviluppo armonico e sostenibile dell’aviazione civile internazionale. La sinergia con l’Organizzazione è essenziale per promuovere standard sempre più elevati in termini di sicurezza, sostenibilità e innovazione, valorizzando il ruolo dell’Italia nelle politiche globali del trasporto aereo”.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all’incremento dei poteri delle Autorità nazionali sullo Stato di sorvolo degli operatori aerei, al trasporto di animali domestici fino a 30 kg in cabina – con i primi voli operati da ITA Airways nella stagione estiva – e al progetto “Rent Carrozzella”, sviluppato da ENAC per migliorare l’accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta negli aeroporti.

Il Presidente Di Palma e il Segretario Generale ICAO hanno sottolineato l’importanza del contributo italiano e hanno ringraziato per il continuo supporto fornito anche tramite la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’ICAO. Nel corso della visita è stato inoltre riconosciuto il ruolo dell’uscente Presidente Sciacchitano, insignito dall’ICAO del titolo di “Lifetime Goodwill Ambassador”.

All’incontro hanno partecipato anche il Rappresentante permanente d’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, e la Vice Rappresentante Arianna Ciani, rafforzando la collaborazione tra Italia e ICAO in un contesto di cooperazione internazionale per la sicurezza, la sostenibilità e l’innovazione nel trasporto aereo.

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