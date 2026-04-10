Aeroporto di Ampugnano, il progetto di riqualificazione da 40 milioni divide politica, istituzioni e cittadini

Il progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Ampugnano, in provincia di Siena, continua a suscitare un ampio dibattito ed è stato recentemente esaminato dalle commissioni Ambiente e Territorio e Sviluppo economico, riunite congiuntamente. Durante la seduta di giovedì 9 aprile, sono stati ascoltati il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, affiancato dall’assessore Francesco Verzulli, insieme ai rappresentanti dei comitati contrari all’intervento.

Il sindaco ha ripercorso le tappe principali della vicenda, partendo dalla conferenza stampa dello scorso luglio organizzata da Enac e dalla sua società operativa, senza coinvolgere l’amministrazione comunale. In quell’occasione era stato presentato un piano da circa 40 milioni di euro, destinato a un’utenza di fascia alta, con voli privati e aerotaxi, oltre alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 20 ettari. Secondo quanto illustrato, i ricavi dell’impianto servirebbero a sostenere i conti della società.

Gugliotti ha ribadito la posizione contraria del Comune, sottolineando come il progetto non apporterebbe benefici concreti alla mobilità del territorio senese e rischierebbe di trasformare in modo irreversibile un’area a forte vocazione agricola. Ha inoltre evidenziato la necessità di un maggiore coinvolgimento della Regione nella pianificazione degli aeroporti minori, che dovrebbero rientrare in una strategia più ampia di mobilità. In alternativa, il Comune ha proposto la realizzazione di un grande parco sportivo, ritenuto più compatibile con l’ambiente.

Durante l’incontro è intervenuto anche il capogruppo del Partito Democratico, Simone Bezzini, che ha sottolineato come le priorità infrastrutturali della provincia riguardino piuttosto il potenziamento della rete ferroviaria, con interventi già previsti nei prossimi anni. Ha inoltre criticato il metodo adottato per la presentazione del progetto, ritenuto poco rispettoso delle istituzioni locali. Sulla stessa linea anche la consigliera Lidia Bai, che ha giudicato inaccettabile pianificare interventi sul territorio senza il coinvolgimento degli enti locali.

Di diverso avviso il vicepresidente della commissione, Claudio Gemelli, secondo cui gli investimenti sull’aeroporto non escludono quelli su altre infrastrutture. Ha evidenziato che si tratta di risorse specificamente destinate al settore aeroportuale e che il progetto, limitato a un numero contenuto di voli giornalieri, potrebbe rappresentare un’opportunità per il territorio.

Sostegno alle posizioni del Comune è arrivato anche da Massimiliano Ghimenti, che ha espresso solidarietà all’amministrazione e ha sollevato dubbi sulla concentrazione di grandi impianti fotovoltaici in aree circoscritte, mettendo in discussione la scelta di destinare ingenti risorse proprio a quell’intervento.

Netta opposizione è stata ribadita dai comitati cittadini. I rappresentanti hanno criticato la mancanza di confronto con le comunità locali e hanno messo in dubbio l’utilità dell’aeroporto, ritenendo inesistente il bacino di utenza. Hanno inoltre evidenziato possibili criticità economiche, ambientali e legate alla biodiversità, sostenendo che le vere esigenze del territorio riguardano il miglioramento di strade e ferrovie.

In conclusione, il presidente della commissione Ambiente ha annunciato l’intenzione di convocare i vertici di Enac e della società coinvolta, per approfondire in particolare la parte del progetto relativa all’impianto fotovoltaico. È stata inoltre accolta la proposta di ascoltare anche l’assessore regionale competente.

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