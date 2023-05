Moneglia, crolla l'ala di una palazzina in ristrutturazione: per ora nessun ferito

Panico la scorsa notte a Moneglia: poco prima delle 22, una palazzina sede di un hotel in fase di ristrutturazione in piazza Garibaldi a Moneglia, è crollata per cause in via di accertamento. Prontamente l'operativo dei Vigili del fuoco ha inviato la squadra del distaccamento di Chiavari ed il funzionario di guardia. Colassati molto probabilmente i solai che sono precipitati al piano terra.

Per accertare che sotto le macerie non vi fosse nessuno è stata invitata anche la squadra USAR, acronimo di Urban Search And Rescue, che sono gli specialisti della ricerca sotto macerie e la squadra cinofili di Savona.

Alcune parti erano inaccessibili per la grave pericolosità del sito. Le ricerche effettuate hanno dato esito negativo. In via precauzionale sono state evacuate sette persone dalle case limitrofe. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale.

Aggiornamento ore 11.23: negativa la ricerca dispersi con unità cinofile.