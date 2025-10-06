Moda e solidarietà a Genova: il 21 ottobre la "Charity Runway" a sostegno del Gaslini

Una serata all’insegna della moda e della solidarietà è in programma per il 21 ottobre alle 19:30 presso La Caravella di Corso Italia. L’occasione è la “Charity Runway”, un evento benefico il cui intero ricavato sarà devoluto al reparto di neuropsichiatria dell’Ospedale Gaslini.

L’iniziativa prevede una sfilata della collezione autunno-inverno di Donna Grace Bazar e nasce dall’impegno di Francesca Montecroci e Sao Khue, studenti del Deledda International School, promotori del progetto.

Il costo dell’ingresso – che comprende anche un’apericena – è di 30 euro per gli adulti e 20 euro per gli studenti. I biglietti possono essere acquistati a Bazar Donna Grace in via Pisa 71A oppure contattando via whatsapp il numero 347/2574207

