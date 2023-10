Moby Prince, alla Camera si pensa a una nuova Commissione d'inchiesta

Prende il via nell'Aula della Camera la discussione sulla proposta di legge che punta a istituire una nuova Commissione d'inchiesta sulla Moby Prince. Il voto del provvedimento è previsto in settimana. "La costituzione di una nuova commissione d'inchiesta sulla tragedia occorsa al traghetto Moby Prince il 10 Aprile 1991 - spiega Maria Grazia Frijia, parlamentare spezzina di Fratelli d'Italia - è un atto dovuto e non più derogabile verso i parenti delle 140 persone che in quell'incidente hanno perso la vita e verso l'intera Nazione. Obiettivo è determinare l'esatta dinamica dei fatti, esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati i soccorsi in mare".

"La Commissione - aggiunge - dovrà inoltre valutare i termini degli accordi armatoriali fra Eni, Navarma e le relative compagnie assicuratrici e accertare eventuali correlazioni tra l'incidente e traffici illegali di armi, combustibili, scorie o rifiuti tossici avvenuti quella notte. Il lavoro d'inchiesta dovrà fare tesoro dei tanti elementi nuovi emersi grazie all'incessante e appassionato lavoro svolto dalle associazioni dei parenti delle 140 vittime del rogo, circostanze che hanno già contribuito al lavoro dei precedenti organi parlamentari".

"Fratelli d'Italia - prosegue la Frija - garantirà pieno sostegno al lavoro della Commissione per far luce su quanto accaduto quella notte e alla determinazione di cause e responsabilità della più grande tragedia della marina mercantile italiana". Nelle precedenti legislature era già stata disposta un'indagine conoscitiva ed erano state istituite altre Commissioni d'inchiesta sulla tragedia della Moby Prince, una anche al Senato, ma, secondo Pietro Pittalis (FI), primo firmatario del provvedimento, resterebbero ancora molti punti da chiarire: "Uno tra tutti, l'identità del terzo natante, presente la sera della collisione, che potrebbe essere definita anche a seguito degli accertamenti che erano già stati disposti e che, laddove accertata, aprirebbe nuovi scenari".