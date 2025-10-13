Moby Dick, il mito della balena bianca più famosa della letteratura
di Anna Li Vigni - Carlotta Nicoletti
Dal 12 ottobre al 15 febbraio a cura di Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada
In occasione dell’apertura della grande mostra “Moby Dick. La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”, in programma al Palazzo Ducale di Genova, intervista alla presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella e il CEO Marco Pizzoni di Way experience per l’esperienza Moby Dick con il visore.
