Mobilitazioni per Gaza e la Flotilla: sciopero generale a Genova, presidi in porto, un corteo al mattino e uno al pomeriggio

È iniziata a Genova la giornata di mobilitazione indetta dai sindacati Cgil, Usb e SiCobas nell’ambito dello sciopero generale contro la guerra a Gaza e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati. Secondo indiscrezioni, sono stati previsti due cortei: il primo, mattutino, è destinato a raggiungere il centro città utilizzando la Sopraelevata, così interdetta al traffico veicolare. Un altro serpentone è programmato per il pomeriggio.

Dalla prima mattina si sono formati diversi presidi e cortei in punti strategici della città. L’Unione Sindacale di Base (Usb), insieme al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp), si è data appuntamento alle 8 al varco portuale di via Albertazzi, uno dei principali ingressi al porto.

In contemporanea, studenti universitari che nei giorni scorsi hanno occupato il rettorato si sono riuniti in via Balbi, dove si sono incontrati anche studenti di licei e scuole superiori del centro e del levante cittadino. Dal ponente, invece, è partito un corteo studentesco da piazza Montano, anch’esso diretto verso il varco Albertazzi.

La Cgil ha organizzato il proprio concentramento al terminal traghetti, con l'intenzione di muoversi in corteo verso il varco. Da lì verranno decise le modalità della protesta per il resto della giornata. Al momento, il sindacato sembra orientato a tenere un corteo durante la mattinata, mentre altri gruppi di manifestanti puntano a presidiare le piazze e organizzare blocchi simbolici fino a metà giornata, con l’ipotesi di un grande corteo nel pomeriggio ancora sul tavolo.

