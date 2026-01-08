Mobilità sostenibile, dal Mase 500 milioni per le grandi città

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), insieme a tutti i ministri competenti, ha firmato il decreto che istituisce un Programma di finanziamento da 500 milioni di euro per il potenziamento della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane. Il provvedimento è ora nella fase finale di adozione e sarà destinato ai Comuni capoluogo di provincia con più di 50mila abitanti e alle Città metropolitane situate nelle aree soggette a contenzioso europeo sulla qualità dell’aria.

Secondo il Ministro Gilberto Pichetto, “con questo decreto mettiamo a disposizione risorse significative per aiutare le città più esposte all’inquinamento atmosferico a cambiare passo. Investire sulla mobilità sostenibile significa migliorare la qualità dell’aria, tutelare la salute dei cittadini e rendere i centri urbani più vivibili e moderni”.

Il Programma finanzierà interventi mirati alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità della vita urbana, tra cui: potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa, sostegno alla logistica urbana sostenibile, incentivi per la mobilità sostenibile e azioni di regolamentazione e gestione della mobilità urbana.

L’obiettivo è concentrare le risorse nei territori con maggiore densità di traffico e domanda di mobilità, accelerando così il risanamento della qualità dell’aria e riducendo l’impatto ambientale dei trasporti. Il Mase sottolinea inoltre l’approccio integrato del Programma, che permette ai Comuni di intervenire in modo coordinato su più ambiti con il supporto tecnico dell’Anci, per massimizzare l’efficacia degli interventi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.