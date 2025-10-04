Mobilità sostenibile a Genova: il car sharing di Elettra tra ambiente e flessibilità

In un contesto urbano sempre più attento alla riduzione dell’impatto ambientale, il car sharing si sta affermando anche a Genova come una risposta concreta e accessibile alle sfide della mobilità sostenibile. Tra i protagonisti di questa trasformazione, Elettra Car Sharing porta avanti un approccio che coniuga sostenibilità, flessibilità e tecnologia, adattandosi alle esigenze di una città complessa come quella ligure.





Attivo da anni sul territorio, il servizio si è evoluto per rispondere alle esigenze di pendolari, studenti, turisti e cittadini che scelgono di rinunciare all’auto privata, senza rinunciare alla libertà di movimento. Un’opzione sempre più valida anche in un’ottica di razionalizzazione del traffico e riduzione delle emissioni, grazie a una flotta che integra veicoli elettrici e a basse emissioni.





Il car sharing, spiegano da Elettra, non è solo un’alternativa all’auto di proprietà, ma un nuovo modo di vivere la città, con un uso più efficiente delle risorse e una visione collettiva dello spazio urbano. Genova, con le sue caratteristiche geografiche e urbanistiche uniche, rappresenta un banco di prova ideale per testare soluzioni flessibili e a basso impatto.





Nel quadro delle politiche per la mobilità sostenibile, il ruolo di realtà come Elettra diventa sempre più centrale, anche in collaborazione con enti pubblici, aziende e università. L’obiettivo è contribuire a costruire una cultura della mobilità più consapevole, in cui l’innovazione tecnologica sia al servizio di modelli di vita urbani più sani e responsabili.

