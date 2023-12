Minori non accompagnati, Riolfo (Lega) a Telenord: "Accoglienza da ripensare, così com'è costa troppo e non funziona"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite della rassegna stampa quotidiana di Telenord, l'avvocato Mabel Riolfo, vicepresidente del gruppo Lega in consiglio regionale, ha affrontato il tema della revisione dei fondi per l'accoglienza dei minori non accompagnati, che a livello nazionale sarà rimodulata nella fascia 16-18 anni. "Il problema dei minori - sostiene la Riolfo - deve essere affrontato a partire dall'identificazione, visto che non pochi giovani che arrivano sono senza documenti e dichiarano un'età non accertabile. Inoltre il numero di arrivi è tale da causare anche un problema di sostenibilità sia economica che gestionale".

"L'accoglienza in struttura ha un costo e una prospettiva ma così com'è non funziona. Bisogna ridisegnare questa possibilità - conclude la vicecapogruppo leghista in consiglio regionale - in modo diverso, fermo restando che accoglienza e formazione non dovranno gravare solo sul volontariato".