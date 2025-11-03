Milonga solidale, torna il tango inclusivo per i malati di alzheimer

GENOVA - L’Associazione Alzheimer Liguria, in collaborazione con il gruppo “Tango Inclusivo Genova”, annuncia la quinta edizione della Milonga Solidale “La Speranza in un Abbraccio”. L’evento benefico è dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e alla raccolta fondi per i progetti di assistenza domiciliare. Patrocinata dalla Camera di Commercio di Genova, l’iniziativa si svolgerà sabato 8 novembre 2025 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa.

L’evento riunirà insegnanti di tango, professionisti, TDJ (Tango DJ), organizzatori e volontari della comunità tanguera genovese, uniti nel segno del tango per supportare le famiglie colpite dall’Alzheimer. Come sottolineato dal Vice Presidente dell’Associazione Alzheimer Liguria, Aldo Repetto. l’organizzazione fornisce assistenza domiciliare qualificata, offrendo un sostegno concreto sia ai pazienti sia ai loro familiari, al fine di alleviare il carico quotidiano della malattia.

Il programma dettagliato della giornata include:

• Dalle 13:00 alle 17:00: Lezioni gratuite tenute dai professionisti Hernan Rodriguez e Florencia Labiano, Francesco Pedone e Maria Teresa Aicardi, Fernando Trombetta e Nicoletta Albrizio, Julio Bassan e Sandra Camoirano.

• Dalle 17:00 alle 20:00: Milonga pomeridiana con selezioni musicali curate dal TDJ Luca Florenzano (LuTango).

• Dalle 20:00 alle 21:00: Rinfresco offerto dalla gastronomia “I Pronti” e dall’Associazione Panificatori di Genova e Provincia, con degustazione di champagne Pommery.

• Dalle 21:00 all’01:00: Serata condotta dal TDJ Carlo Lovera, con un intervento alle 23:00 del Presidente dell’Associazione Alzheimer Liguria, Alessandro Brenna. La serata prevede show a sorpresa e una ronda finale che coinvolgerà tutti i professionisti partecipanti, unitamente ai maestri presenti in sala.

“L’Alzheimer riguarda tutti noi – dichiara Alessandro Uccello, Socio Benemerito dell’Associazione Alzheimer Liguria e membro del gruppo promotore ‘Tango Inclusivo’. Attraverso questa milonga solidale, intendiamo promuovere un mondo in cui una diagnosi di Alzheimer non equivalga a esclusione, ma garantisca un accesso immediato a percorsi di ascolto, sostegno e assistenza. Il nostro obiettivo è contrastare la solitudine che affligge pazienti e familiari, favorendo diagnosi tempestive per tutti”.

La comunità tanguera genovese invita la stampa, i ballerini e il pubblico a partecipare attivamente, unendosi in un gesto di speranza e solidarietà attraverso il tango.

Associazione Alzheimer Liguria www.alzheimerliguria.it

