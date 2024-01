Milleproroghe, Ghio (Pd): “Governo toglie finanziamenti a sostegno del lavoro portuale”

"Dopo tante vane promesse fatte da MIT e in particolare dal Vice Ministro Rixi, il Milleproroghe non contiene il finanziamento a sostegno del lavoro di compagnie e imprese portuali. La proroga dell'ex articolo 199 è saltata, lasciando i lavoratori portuali in grande difficoltà". Così, in una nota, la parlamentare ligure Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.



"Nonostante le rassicurazioni, nel decreto - sottolinea la Ghio - mancano queste misure fondamentali per le imprese portuali a seguito del calo di traffico dovuto ai conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Mar Rosso e che vanno a compensare le minori giornate di lavoro, un problema cruciale per il sistema imprenditoriale portuale. Il decreto Milleproroghe è entrato con l'ex articolo 199 e ne è uscito senza, nonostante in ogni occasione utile, dal Decreto Anticipi alla Manovra, il Partito Democratico ha presentato emendamenti a sostegno della proroga a questi fondi. Emendamento che ripresenteremo al Milleproroghe, nella consapevolezza che, se il Governo Meloni metterà la fiducia anche su questo provvedimento gli emendamenti avranno poca speranza di approvazione".



"Se il Governo - conclude la vicepresidente dei deputati Pd - non darà una risposta certa e concreta, oltre alla perdita della credibilità di Ministro e Vice Ministro, che più volte hanno dato vaste rassicurazioni, ma nei fatti hanno dimostrato di non supportare davvero le esigenze della portualità, a perdere saranno soprattutto i lavoratori portuali a rischio di pesanti crisi occupazionali".