Milena Speranza nuova segretaria generale Uil Fp Liguria, categoria che tutela i dipendenti del settore pubblico

Il congresso regionale Uil Fp Liguria, riunito a Genova, elegge all'unanimità Milena Speranza segretaria generale Uil Fp. La segreteria regionale è così composta:

Guerre, tensioni internazionali e indebolimento dello Stato sociale obbligano il nostro Paese a rilanciare il ruolo decisivo dei servizi pubblici. "Viene sancita oggi la nascita della nuova

Uil Fp dall'unificazione di Uil Fpl e Uil Pa come casa comune per sanità, enti locali, funzioni centrali, previdenza, penitenziaria, vigili del fuoco, sanità privata e appalti - spiega Milena Speranza - Il congresso chiede stop ai contratti pirata e al massimo ribasso negli appalti, piani assunzionali straordinari per sanità ed enti locali, sicurezza sul lavoro e regole sull’IA per rafforzare i servizi, non ridurli" La Uil Fp sottolinea l’urgenza di organici adeguati in sanità territoriale e il valore dei nidi pubblici per l’uguaglianza di genere.

"Finché ci sarà un noi nessuno sarà mai solo - dichiara la neo eletta segretaria generale -Il mio mandato sarà volto alla difesa del lavoro, dei diritti e dello Stato sociale".

La segreteria regionale è così composta: Paola Profumo e Paolo Badalini. Tesoriere: Gabriella Trotta.

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