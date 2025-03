Milano: Liguria protagonista alla "Fiera dei grandi cammini", con percorsi dal mare ai monti

La Liguria protagonista del turismo outdoor alla Fiera dei Grandi Cammini, parte della manifestazione Fa’ la cosa giusta! in corso fino a domani alla Fiera Milano-Rho. Il momento clou della presenza ligure sarà proprio domani, domenica 16 marzo, con la tavola rotonda 'La Liguria dei cammini. Emozioni dal mare ai monti', che vedrà esperti e rappresentanti istituzionali raccontare le bellezze del territorio attraverso i suoi itinerari di trekking e hiking. Un viaggio ideale tra mare e montagne che catturerà l'essenza del turismo sostenibile e naturalistico nella regione.

Dalle ore 11, per circa un’ora, il panel offrirà una panoramica inedita sul ricco patrimonio di percorsi della Liguria. La sessione sarà moderata da Enrico Schelotto (Agenzia “In Liguria”) e vedrà la partecipazione di Lorenzo Viviani (Parco Nazionale delle Cinque Terre), Alessandro Alessandri (Parco Regionale Alpi Liguri), Alessandro Navone (Associazione Antiche Vie del Sale), Emanuele Mazzadi (Sentiero dei Celti e dei Liguri) e Maurizio Galbiati (Associazione Monte Gazzo Outdoor).

Focus 2025 - “Il 2025 è l’anno del Giubileo e quindi stiamo lavorando a migliorare l'offerta relativamente ai cammini religiosi e spirituali – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. In Liguria sono stati attrezzati di recente anche quattro percorsi dedicati a persone con disabilità visiva e motoria: quello sensoriale e didattico a Sassello nel Parco del Beigua; quello di San Genesio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara ad Arcola e i due presso i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia. Questi percorsi, che consentono ai visitatori di immergersi nella variegata tipicità della flora e della fauna liguri, testimoniano da anni l’impegno degli Enti Parco interessati e dell’Università di Genova alla valorizzazione dei tre siti da loro gestiti mediante l’offerta di itinerari ed esperienze su misura per persone con disabilità. Tutti i percorsi sono stati verificati dalla Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona con handicap, con cui si collabora fattivamente in materia di turismo accessibile e inclusivo".

Percorsi - Durante l’evento verranno presentati alcuni percorsi come il Cammino dei Santuari del Mare, che dalla costa conduce nell’entroterra genovese tra luoghi sacri e panorami mozzafiato; i celebri Sentieri delle Cinque Terre, una rete che si sviluppa per oltre 120 chilometri e consente di apprezzare e visitare tutto il territorio; il Sentiero dei Celti e dei Liguri, cammino che collega Milano a Sestri Levante e le Antiche Vie del Sale, un progetto di riscoperta della rete sentieristica storica ligure. Non mancheranno i percorsi transfrontalieri Alcotra, nati dalla collaborazione tra Italia e Francia, per esperienze outdoor di respiro internazionale. La partecipazione a questa fiera si inserisce nel più ampio quadro di promozione della Liguria come destinazione privilegiata per l’outdoor, grazie al suo clima sempre mite, rafforzato ulteriormente dal riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2025. Trekking, hiking e cicloturismo, così come tutti gli altri sport all’aria aperta, rappresentano un volano fondamentale per il turismo, capaci di attrarre viaggiatori in ogni periodo dell’anno e favorire una fruizione sostenibile del territorio.

Stand - Oltre alla tavola rotonda, la Regione è presente con uno stand istituzionale, all’interno del quale i visitatori possono incontrare operatori turistici e seller specializzati, approfondire le opportunità di viaggio e scoprire esperienze praticabili in ogni stagione dell’anno. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della Liguria per il turismo attivo e sostenibile, un settore in forte crescita sia a livello nazionale che internazionale. La Fiera dei Grandi Cammini rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di viaggi consapevoli e lenti, con un'enfasi particolare sulla sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle specificità territoriali. Gli operatori presenti nello stand della Liguria sono: Outdoor Liguria Together; Comune di Genova e Parco Nazionale Cinque Terre.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.