Aeroporto, Di Palma (presidente Enac) a Telenord: "Compagnia come MSC potrebbe essere partner ideale per integrare mare e aria"

Ospite di 'Incontri Genova Italia' a Telenord, a poche ore dall'inaugurazione della nuova ala dell'aerostazione lunedì mattina, con telecronaca diretta sulla nostra emittente dalle 11,30, il presidente Enac Pier Luigi Di Palma ha analizzato con Carlotta Nicoletti, il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto le prospettive di sviluppo dello scalo genovese.

L'evento - "Questa inaugurazione rappresenta un focus importante sulla realtà aeroportuale, mettendo in evidenza lo sviluppo della mobilità attraverso i collegamenti aerei. Con l'ampliamento, sarà possibile aumentare i voli e i collegamenti, migliorando complessivamente il funzionamento dell'aeroporto di Genova."



Crescita del traffico e possibili cambiamenti societari - "L'ampliamento dell'aeroporto di Genova riflette la crescita del traffico, un fenomeno che si sta osservando anche in altri scali italiani. Nonostante i miglioramenti recenti, Genova ha sofferto per un lungo periodo di stagnazione. Inoltre, c'è la possibilità di un cambiamento societario, con il presidente dell'aeroporto che sta cercando un socio privato per favorire la crescita."



Integrazione tra aria e mare per lo sviluppo del traffico - "Credo che l'integrazione intermodale, in particolare con l'integrazione tra aria e mare, sia fondamentale per lo sviluppo di Genova. Avevamo già sviluppato un progetto importante, in collaborazione con il viceministro Rixi, per gestire l'aeroporto in un modo che tenesse conto della mobilità complessiva della città, superando le difficoltà infrastrutturali."



Ruolo di un partner industriale per lo sviluppo - "L'obiettivo era trovare un partner industriale che potesse garantire lo sviluppo dell'aeroporto. Un partner come MSC potrebbe essere ideale, visto il loro grande interesse nel settore navale, che potrebbe favorire la crescita dell'integrazione tra le modalità di trasporto."



Dibattito sull'Autorità di sistema portuale - "L'idea che l'Autorità portuale ceda parte delle sue quote è parte di un dibattito più ampio. Personalmente, credo che ciò possa segnare una svolta nella gestione dell'aeroporto, come già discusso in passato."



Il potenziamento del trasporto ferroviario non danneggia l'aeroporto - "Il potenziamento della linea ferroviaria superveloce per Milano non ridurrà l'importanza dell'aeroporto di Genova. La mobilità aerea è in forte crescita in Italia, e un sistema aeroportuale pluralistico è fondamentale per lo sviluppo del paese."



Sostegno alla mobilità aerea e continuità territoriale - "Apprezziamo gli interventi pubblici a sostegno della mobilità aerea, come la proposta di una continuità territoriale per Genova simile a quella delle isole. Tali misure non creano monopoli, ma assicurano collegamenti stabili senza interferire con il mercato."

Prezzi elevati per i voli da Genova a Roma - "Sì, è vero che i prezzi elevati dei voli tra Genova e Roma, soprattutto acquistando con poco preavviso, sono un problema. Stiamo lavorando con l'Europa per migliorare la situazione e ridurre gli effetti negativi della liberalizzazione, evitando monopolistiche pratiche di mercato."

Conformazione geografica e competitività - "La conformazione geografica di Genova, tra mare e montagna, incide sulla competitività dell'aeroporto. Tuttavia, un'integrazione tra la mobilità aerea e quella navale potrebbe espandere significativamente il bacino d'utenza e determinare uno sviluppo maggiore."



Integrazione tra porto e aeroporto - "La zona portuale trafficata non rappresenta un ostacolo allo sviluppo dell'aeroporto, purché vengano rispettati i piani di rischio. L'integrazione tra i settori è fondamentale per il successo del sistema logistico."

Sviluppo futuro dell'aeroporto - "Il futuro dell'aeroporto di Genova dipenderà dal mix giusto tra voli low-cost e servizi di qualità. Bisogna puntare a un'offerta equilibrata per connettere Genova non solo con Roma, ma anche con altre città internazionali come Monaco, Amsterdam, Parigi e Londra."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.