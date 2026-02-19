Milano, inaugurato il nuovo collegamento pedonale tra M3 e M4

Sono stati completati i lavori di riqualificazione del percorso pedonale che collega la fermata Sforza-Policlinico della M4 con quella di Missori della M3, introducendo una nuova uscita della linea gialla e la pedonalizzazione di parte di via Pantano.

Un tunnel di circa 50 metri consente ora di raggiungere la fermata di Missori in sicurezza, con un nuovo ascensore su via Pantano all’incrocio con via Larga, riducendo a 350 metri la distanza a cielo aperto tra le due linee. La pedonalizzazione di via Pantano e di largo Richini ha creato una zona con panchine, alberature e due grandi aiuole piantumate.

Il collegamento è completato dal passaggio pedonale alberato accanto all’Università Statale, che porta a una piazza attrezzata con tavoli e panchine lungo via Francesco Sforza, in corrispondenza dell’uscita della M4.

“L’intervento su via Pantano restituisce alla città uno spazio completamente rinnovato e accessibile alle persone con disabilità, con verde e arredi urbani – commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità –. È un tassello importante della riqualificazione avviata con la M4, che migliora la mobilità e lascia in eredità luoghi più belli, vivibili e accoglienti”.

