Milano: confronto tra imprese, finanza e istituzioni su energia e sostenibilità

La sostenibilità come motore della competitività industriale e della crescita economica sarà al centro dell’incontro “Energia e adattamento climatico, nuove sfide per le imprese”, promosso da Intesa Sanpaolo e in programma oggi al Centro Congressi della Fondazione Cariplo, a Milano.

L’evento riunirà rappresentanti del mondo finanziario, istituzionale e produttivo per discutere delle trasformazioni del mercato energetico europeo, delle strategie di transizione energetica e delle misure necessarie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Tra i temi principali del dibattito figurano l’accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture elettriche e nelle fonti rinnovabili, la riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e il rafforzamento della capacità di adattamento ai fenomeni climatici estremi.

Ad aprire i lavori sarà Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. Sono previsti inoltre gli interventi di Enrico Letta, Enrico Giovannini e Francesco Beccali. Le conclusioni saranno affidate a Paola Angeletti.

Il programma prevede due tavole rotonde dedicate rispettivamente all’adattamento climatico e alla transizione energetica, con focus su resilienza delle infrastrutture, prevenzione dei rischi climatici, elettrificazione e sviluppo delle reti energetiche e delle rinnovabili.

L’iniziativa conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel supportare le imprese italiane lungo il percorso verso modelli produttivi più sostenibili, innovativi e competitivi.

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