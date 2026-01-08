Milan-Genoa: le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 20.15

Il posticipo di questa sera tra Milan e Genoa allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro chiude il programma della 19esima giornata di Serie A. Rossoblu, reduci dal deludente pareggio in casa per 1-1 contro il Pisa, proveranno a fare l'impresa in casa della seconda in classifica. Sono 6 gli indisponibili per Daniele De Rossi: Siegrist, Cornet, Messias, Ekuban e Gronbaek, oltre ad Onana impegnato in Coppa d'Africa con il Camerun.

Telenord seguirà la partita in diretta con un'edizione speciale di Stadio Goal dalle 20,15 condotta da Giovanni Porcella con Vittoria Fracassi al dialogo con i telespettatori e all'aggiornamento delle notizie. In studio anche Claudio Onofri, Beppe Nuti, Paolo Zerbini, il telecronista Giampaolo Pastorino e in collegamento Gessi Adamoli.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

