Milan-Genoa 1-1, Leão risponde a Colombo e Stanciu al 99' fallisce il rigore della vittoria

C’è tutto il sapore amaro delle occasioni perse nel pareggio del Genoa a San Siro. Una partita giocata con personalità, intensità e grande organizzazione, che i rossoblù avevano in pugno fino agli ultimi, maledetti minuti. Poi il colpo di testa di Leão al 92’, e soprattutto il rigore sbagliato da Stanciu al 99’, trasformano una serata che profumava di impresa in un pareggio che lascia rabbia e rimpianti.

Il Genoa parte senza timori reverenziali, gestisce il possesso e tiene bene il campo, lasciando al Milan solo iniziative sporadiche. I rossoneri provano a rendersi pericolosi soprattutto su calcio piazzato, ma trovano sempre un Leali attentissimo, salvato anche dalla traversa sul colpo di testa di Gabbia. Colombo e Vitinha, invece, lavorano tantissimo davanti, mettendo in difficoltà la retroguardia di casa.

Il premio per i rossoblù arriva al 28’: Malinovskyi riceve sulla destra, si sistema il pallone e mette un cross basso perfetto al centro dell’area. Colombo è più rapido di Gabbia, lo anticipa e gira in rete con freddezza. È 1-0 Genoa, un vantaggio meritato per quanto visto in campo. Il Milan prova a reagire, ma anche quando Leão riesce a calciare da pochi passi, Leali è ancora decisivo, mentre Fofana spreca clamorosamente scivolando davanti alla porta.

All’intervallo il Genoa è avanti con pieno merito. Nella ripresa il Milan alza il ritmo e aumenta la pressione, ma la squadra di Gilardino si compatta, abbassa il baricentro e difende con ordine. Leali continua a essere protagonista con interventi puntuali su Pulisic e Leão, mentre il Genoa prova a spezzare il forcing con qualche ripartenza.

Al 60’ arriva anche un brivido: il Milan segna, ma il VAR annulla per un tocco di mano di Pulisic. Un segnale, però, di una pressione che cresce. Nel finale il Genoa passa al 5-4-1 per proteggere il risultato e sembra riuscirci, fino al 92’. Su calcio d’angolo, una deviazione favorisce Rafael Leão, che di testa trova l’1-1 e gela il settore ospiti.

Quando tutto sembra finito, arriva l’episodio che può cambiare la storia della partita. Al 95’ Ellertsson anticipa Bartesaghi e viene toccato in area: dopo il check VAR, è calcio di rigore per il Genoa. Al 99’ va sul dischetto Nicolae Stanciu, appena entrato. Ma Maignan intuisce e respinge. È l’ultima, enorme occasione.

Finisce 1-1, con il Genoa che esce da San Siro tra gli applausi, ma anche con la sensazione di aver lasciato due punti pesantissimi. Una prestazione di carattere, una squadra viva e competitiva, ma il calcio, a volte, sa essere crudele. E questa notte, per i rossoblù, lo è stato fino all’ultimo secondo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.