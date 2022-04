Migranti morti in autostrada. La Lega: "Chissà se Lamorgese stavolta capirà"

di Redazione

Il capogruppo Mai: "Il ministero dell'Interno non ha contezza della gravità della situazione". Scullino, sindaco di Ventimiglia: "Far sbarcare immigrati e abbandonarli è inaccettabile"

"Migranti a piedi in autostrada. Sono anni che denunciamo la grave situazione in A10. Ormai tutti i giorni l'autostrada viene chiusa e la Polizia Stradale interviene per fermare i migranti sulle carreggiate. Il ministro Luciana Lamorgese, dopo l'incidente mortale di questa mattina forse capirà che il problema, in Liguria, esiste realmente".

Lo afferma il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai. "Ho sentito recentemente il ministro dell'Interno rispondere alle segnalazioni del deputato ventimigliese Flavio Di Muro, ma pare proprio che non abbia contezza della triste realtà. È necessario, oltre che fermare gli sbarchi continui, intervenire sulla gestione della sicurezza al confine con la Francia e inviare Forze dell'ordine aggiuntive per garantire maggiore sicurezza. Una volta per tutte il ministro Lamorgese si svegli e si occupi del preoccupante fenomeno migratorio", dichiara Mai.

"Esprimo il mio cordoglio per l'accaduto, ma si tratta di migranti lasciati allo sbaraglio, questi fatti non dovrebbero accadere. Sono vicino a chi guidava il furgone, anche lui è vittima incolpevole di questa tragedia".

Così il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, interviene sull'incidente che questa mattina in A10 ha causato la morte di due migranti e il ferimento di un terzo ora ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. "Se il veicolo fosse stato una semplice automobile, anziché un furgone - prosegue il primo cittadino - il disastro avrebbe potuto essere ancora maggiore. Fare sbarcare immigrati in Italia e poi abbandonarli è inaccettabile, i flussi migratori, anche per chi scappa dalle guerre, devono e possono essere gestiti dall'Europa, come per chi scappa dalla guerra dell'Ucraina. Se l'immigrazione è poi solo di tipo economico è ancora più da sprovveduti accettarla passivamente".