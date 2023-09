Migranti, Lega: "Ventimiglia sotto assedio mentre Pd gioca con la demagogia"

La frontiera italofrancese di Ventimiglia diventa rovente e il sindaco Flavio Di Muro ha ricevuto pesanti critiche da parte del centrosinistra, per il suo discorso alla festa leghista di Pontida, in cui tra l'altro aveva detto: "L’Europa unita è morta a Ventimiglia ed il tempo della diplomazia è finito, ci stanno invadendo e dobbiamo reagire con forza, con determinazione prima che sia troppo tardi. Prima di dover emigrare noi dalle nostre città divenute invivibili. Dobbiamo passare dall’accoglienza diffusa ai rimpatri di massa. Noi sindaci facciamo quanto possiamo nei nostri comuni. Dopo la mia elezione sto facendo di tutto, comprese le guardie giurate al cimitero. Mi hanno detto che sono razzista, ma credo di interpretare il mandato dei miei elettori e, quindi, non arretreremo di un millimetro per garantire la sicurezza nella mia città".

Dai partiti di centrosinistra erano arrivati fortissime critiche, accuse di razzismo e richiesta di dimissioni dall'incarico che Di Muro ricopre nell'Anci.

“Esprimiamo piena solidarietà - dice in una nota il gruppo Lega in consiglio regionale della Liguria - al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, oggetto di un attacco demagogico e insensato da parte della sinistra. Se ci troviamo in una situazione emergenziale, con alta tensione sociale sul territorio è colpa dell'idelogia finto buonista da salotto tipica di certa sinistra che sostiene l’accoglienza indiscriminata dei migranti. Il territorio è saturo e non possiamo più tollerarla. Ventimiglia è sotto assedio, mentre il Pd gioca con la demagogia e la Francia attua il blocco totale della frontiera con esercito e droni. Sindaci e prefetti sono in grande difficoltà. L’Europa deve intervenire subito, non può sempre voltarsi dall'altra parte”.