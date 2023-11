Migranti, Campomenosi (Lega): "Accordo Italia-Albania giusto, lo confermano reazioni critiche di Ue e sinistra"

L'accordo tra i governi italiano e albanese, firmato da Giorgia Meloni ed Edi Rama, per l'accoglienza nel "Paese delle Aquile" di una parte dei migranti in arrivo in Italia, ha destato reazioni di consenso e dissenso in Italia e in Europa.

“Le prime reazioni critiche della sinistra e le indiscrezioni su un certo disagio da parte della Commissione Europea sull’accordo tra Italia e Albania per contrastare e gestire l’immigrazione nel Mediterraneo - commenta Marco Campomenosi, eurodeputato ligure e capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo - sono emblematiche e dimostrano che il governo ha fatto bene a cercare in autonomia una possibile soluzione ai flussi di immigrati, senza più attendere la tanto sbandierata "solidarietà" di Berlino e Parigi che, di fatto, non è mai arrivata e mai arriverà".

"Se l'accordo funzionerà non solo potremo iniziare a distinguere, prima dell'arrivo in Italia, chi davvero ha diritto all'asilo da chi non lo ha, ma toglieremo a Bruxelles - conclude Campomenosi - la più grande arma di ricatto nei confronti del nostro Paese: l'eterna promessa, che non si avvererà mai, di collaborare alla risoluzione di questo problema”.