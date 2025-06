Miasmi a Multedo, tre dirigenti di Superba a processo

Il tribunale di Genova ha disposto il rinvio a giudizio per tre dirigenti della società Superba, accusata dalla Procura di aver inquinato per anni l’area di Multedo, in particolare le acque circostanti i serbatoi di idrocarburi che gestisce nel quartiere. La prima udienza è stata fissata per il 2 ottobre prossimo.

Indagini – L’inchiesta ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla ditta vicina Fidra, assistita dall’avvocata Sabrina Franzone. L’azienda aveva segnalato forti miasmi provenienti dai tombini, che rendevano l’ambiente circostante spesso irrespirabile.

Accertamenti – Le analisi effettuate dagli specialisti incaricati dalla Procura hanno confermato le criticità segnalate, rilevando contaminazioni che, secondo l’accusa, non solo sono riconducibili alle attività della società ma proseguono ancora oggi.

Accuse - Tre i capi di imputazione contestati ai vertici della società Superba di via Multedo a Genova. Secondo la Procura, non avrebbero impedito la dispersione di inquinanti dal sito contaminato, causando un peggioramento delle acque sotterranee e rischi per il mare. Avrebbero inoltre sversato rifiuti liquidi non pericolosi nella rete delle acque bianche, finiti poi nel Porto Petroli. Infine, avrebbero ostacolato i controlli ambientali tramite un bypass illegale, impedendo di verificare la quantità effettiva di rifiuti smaltiti.

L'azienda - Contattata dalla nostra redazione l'azienda ha comunicato, al momento, di non voler rilasciare nessuna dicharazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.