Mezzo in avaria sulla Sopraelevata, traffico in tilt tra A7 e A10 a Genova

Ancora una giornata difficile per la viabilità genovese: un mezzo in avaria sulla Sopraelevata Aldo Moro ha causato lunghe code e rallentamenti che si sono rapidamente estesi anche alle autostrade Autostrada A7 e Autostrada A10. Disagi diffusi, soprattutto nelle ore di punta, con ripercussioni su tutto il nodo cittadino.

Guasto – Il problema è stato segnalato all’altezza della Stazione Marittima di Genova, dove un veicolo si è fermato sulla carreggiata della Sopraelevata. L’avaria ha rallentato il traffico in una delle arterie principali della città, già particolarmente congestionata.

Ripercussioni – Le conseguenze non si sono fatte attendere: code in uscita al nodo di Genova Ovest e rallentamenti allo svincolo dell’elicoidale che collega alla strada Aldo Moro. La situazione ha coinvolto anche la viabilità autostradale, con traffico intenso sia in A7 sia in A10.

Code – Sulla A10 i rallentamenti si sono estesi fino al Ponte San Giorgio, mentre sulla A7 si registrano incolonnamenti in prossimità degli svincoli cittadini. Una situazione resa più critica dal traffico già sostenuto nelle ore mattutine.

Continuità – I disagi arrivano a poche ore dalla giornata di ieri, già segnata da forti criticità sulla rete viaria ligure. Un quadro che conferma la fragilità del sistema urbano e autostradale in presenza anche di piccoli imprevisti.

Interventi – Sul posto sono intervenuti i tecnici per rimuovere il mezzo in avaria e ripristinare la normale circolazione. Tuttavia, i tempi di smaltimento delle code si sono allungati, causando ulteriori difficoltà agli automobilisti.

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