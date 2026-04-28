Genova celebra 2.200 coppie al Carlo Felice per le nozze d’oro

Sarà una grande festa collettiva quella in programma il 25 maggio a Genova, dove 2.200 coppie celebreranno i cinquant’anni di matrimonio. L’evento “50 anni insieme”, organizzato dal Comune in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, riunirà gli sposi che hanno pronunciato il sì nel 1974 e nei primi mesi del 1975.

Celebrazione – Il cuore della giornata sarà proprio il teatro genovese, che ospiterà alle 10.30 uno spettacolo artistico dedicato ai partecipanti. Un momento simbolico per rendere omaggio a un traguardo importante, condiviso da migliaia di coppie della città.

Partecipanti – Quest’anno saranno invitati circa 2.200 sposi, protagonisti di un anniversario che rappresenta non solo una ricorrenza privata, ma anche un patrimonio di memoria collettiva. Coppie che hanno attraversato decenni di cambiamenti, mantenendo saldo il proprio legame.

Programma – La giornata si aprirà alle 9 con la possibilità di partecipare alla messa nella Cattedrale di San Lorenzo. A seguire, lo spettacolo al Carlo Felice e, come da tradizione, il taglio della torta nel foyer del teatro.

Istituzioni – A condividere il momento con le coppie saranno la sindaca Silvia Salis e l’assessore ai Servizi demografici Emilio Robotti. La presenza delle istituzioni sottolinea il valore civico dell’iniziativa, ormai appuntamento consolidato nel calendario cittadino.

Iscrizioni – Per partecipare è necessaria la conferma: entro l’8 maggio per chi si è sposato nel 1974 e entro il 12 maggio per le coppie dei primi mesi del 1975. Le modalità prevedono contatti via email o telefono con gli uffici comunali.

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