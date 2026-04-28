Alassio Pet Lovers: sabato grande festa con cani e gatti protagonisti

Dopo un anno di pausa, torna ad animare la città di Alassio una giornata interamente dedicata agli animali domestici, pensata per coinvolgere residenti e visitatori. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio, quando Piazza Partigiani si trasformerà, a partire dalle ore 11:00, in un vivace punto d’incontro per gli appassionati del mondo pet.

La manifestazione “Alassio Pet Lover” si conferma un evento di riferimento grazie alla partecipazione di numerose realtà del settore, tra cui educatori, associazioni e organizzazioni come ENPA, insieme ai reparti cinofili di Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. L’iniziativa si propone come una vera festa collettiva, all’insegna dell’intrattenimento e della sensibilizzazione.

Durante l’intera giornata sarà possibile partecipare a numerose attività: percorsi motori e sensoriali, dimostrazioni, servizi fotografici professionali, esperienze in acqua, passeggiate di gruppo e sfilate amatoriali. Non mancheranno stand con prodotti dedicati a cani e gatti, il tutto accompagnato da musica soft e da un palco allestito a pochi passi dal mare.

L’edizione di quest’anno riserverà un’attenzione speciale ai Golden Retriever, invitando i proprietari a partecipare a un raduno pensato per celebrare questa amata razza. L’evento, gratuito e aperto a tutti, rientra in un più ampio programma che valorizza il legame storico tra la città e la comunità inglese.

Promossa con il patrocinio del Comune e il supporto del brand Monge, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per diffondere una maggiore consapevolezza sul benessere animale e sul rispetto degli spazi pubblici.

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato all’adozione, con la presentazione su maxi schermo di animali ospitati nei canili in cerca di una famiglia. Un’opportunità concreta per chi desidera accogliere un nuovo compagno di vita e contribuire a una causa importante.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: tutto è pronto per una giornata ricca di emozioni, attività e momenti da condividere con i propri amici a quattro zampe.

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