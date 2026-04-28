Amiu, più formazione e meno infortuni: migliorano sicurezza e prevenzione sul lavoro

Più formazione e meno incidenti: è questo il bilancio tracciato da Amiu Genova in occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Nel 2025 l’azienda ha rafforzato le attività formative e registrato un calo degli infortuni, segno di un’attenzione crescente alla tutela dei lavoratori.

Formazione – Nel corso dell’ultimo anno sono state erogate 9.069 ore di formazione, con un incremento del 47,65% rispetto al periodo precedente. Complessivamente sono stati coinvolti 1.609 dipendenti, impegnati in percorsi dedicati alla sicurezza, alla prevenzione e al miglioramento delle pratiche operative.

Infortuni – Parallelamente, si registra una diminuzione degli incidenti sul lavoro pari all’8,61% rispetto al 2024. Un dato che riflette l’efficacia delle misure adottate, in particolare per quanto riguarda le attività su strada e negli impianti, dove il rischio operativo resta elevato.

Sistema – Alla base dei risultati c’è un sistema di gestione integrato che regola sicurezza, ambiente e qualità. Il modello organizzativo adottato da Amiu è sottoposto a verifiche periodiche da parte di enti terzi accreditati e punta non solo al rispetto delle normative, ma a un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Prevenzione – Un ruolo centrale è attribuito alla prevenzione, attraverso procedure operative aggiornate e controlli costanti. L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi, intervenendo sia sull’organizzazione del lavoro sia sulla formazione del personale.

Coinvolgimento – Fondamentale anche il contributo dei lavoratori: comportamenti corretti, attenzione e collaborazione tra colleghi rappresentano elementi decisivi per garantire sicurezza. La partecipazione attiva diventa così parte integrante della strategia aziendale.

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