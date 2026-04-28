Tombino molesto in Lungomare Canepa: notti insonni per i residenti

A Sampierdarena torna al centro dell’attenzione il problema dei tombini rumorosi, questa volta all’incrocio tra Lungomare Canepa e via Molteni. Qui, un tombino particolarmente grande provoca forti rumori metallici ogni volta che un veicolo lo attraversa, creando disagi soprattutto nelle ore notturne.

Durante il giorno il rumore risulta percepibile ma sopportabile, mentre di notte diventa una vera e propria fonte di disturbo per chi vive nei palazzi circostanti. I residenti parlano di “botti impulsivi”, colpi secchi di metallo che si amplificano con il passaggio dei mezzi più pesanti, come camion e tir, rendendo difficile il riposo.

A segnalare il problema sono stati anche Laura Petrolino e Alberto Simoncini, membro attivo del comitato locale. Secondo quanto riferito, le segnalazioni sono state inviate già dal 25 luglio tramite i canali ufficiali, coinvolgendo anche la polizia locale e il Municipio, con promesse di intervento che però, al momento, non si sono concretizzate.

La soluzione, spiegano i residenti, potrebbe essere semplice: un intervento di manutenzione per riallineare il tombino al manto stradale o l’applicazione di materiali ammortizzanti, come gomma, per eliminare quel movimento che causa il rumore. Interventi simili, sottolineano, sono già stati realizzati in altre zone della città.

Con l’arrivo della bella stagione e le finestre aperte, il disagio è destinato ad aumentare. Anche chi dispone di vetri insonorizzati non riesce a isolarsi completamente da un rumore che, secondo i residenti, supera il livello compatibile con una normale vivibilità.

Il caso riaccende così l’attenzione su un problema diffuso in diverse strade cittadine: quello dei “tombini molesti”, spesso conseguenza di lavori non rifiniti con la dovuta precisione. I cittadini chiedono un intervento rapido per restituire quiete durante la notte in tutte le stagioni.

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