Mezzanego: trauma cranico per ragazza investita sulle strisce

Altro grave incidente sulle strade della provincia di Genova. Una diciassettenne che stava attraversando sulle strisce pedonali è stata investita da un uomo di 61 (che ora rischia una denuncia per lesioni) nel comune di Mezzanego, in località Prati, sulla provinciale 586, in Valle Sturla.

Tempestivo l'intervento di automedica del 118, l’ambulanza e la polizia stradale. La ragazza ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova.

