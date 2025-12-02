Metro De Ferrari, verifica intensiva: controllati 1.490 passeggeri, 229 irregolari per un tasso del 15%

Questa mattina, tra le 8 e le 12, AMT ha effettuato una verifica intensiva presso la stazione della metropolitana di De Ferrari, tornata a pagamento per tutti gli utenti dal 1° novembre 2025. In quattro ore, 15 verificatori titoli di viaggio (VTV), affiancati da due agenti della Polizia Locale, hanno controllato 1.490 passeggeri in uscita dalla stazione, riscontrando 229 situazioni irregolari: un tasso di evasione pari al 15,4%. Tra questi, 122 utenti hanno regolarizzato immediatamente la propria posizione pagando un’oblazione di 42 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio programma di controlli quotidiani svolti sulla rete urbana ed extraurbana, affiancati da verifiche intensive settimanali nelle principali aree di interscambio e in altri punti strategici del territorio servito da AMT. Ogni giorno l’azienda impiega circa 50 verificatori per presidiare la rete e contrastare l’evasione tariffaria.

"Con il nostro Piano di verifiche intensive, come quella svolta oggi a De Ferrari, e con i controlli quotidiani sulla rete, intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre che un atto di rispetto e responsabilità verso l’intera comunità – commenta Paolo Ravera, direttore generale di AMT –. I controlli contribuiscono inoltre alla prevenzione e alla tutela della sicurezza: per questo vengono svolti anche in coordinamento con la Polizia Locale, che ringraziamo, con l’obiettivo di garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno a bordo dei nostri mezzi".

